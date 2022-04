I sogni prendono quota: gli studenti diventano piloti e volano sui cieli di Torino [FOTO e VIDEO]

L'Aeronautica Militare, grazie a un accordo con il Ministero dell'istruzione, ha offerto ai ragazzi e ragazze della Città Metropolitana la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso per imparare a volare. Le lezioni, che dureranno fino al 7 aprile, sono suddivise in due parti: durante questa settimana i giovani studenti hanno seguito un ciclo di lezioni teoriche sulle basi dei principi aerodinamici, gli strumenti e la sicurezza del volo con accenni alla meteorologia e al controllo del traffico aereo. La prossima gli studenti vivranno l’esperienza del volo in formazione con un aereo militare, il Siai U-208. Ad accompagnarli, all'Aeroporto Aeritalia, saranno i piloti istruttori di volo del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma).

Ieri i ragazzi hanno effettuato un test sulle conoscenze acquisite, a seguito del quale un terzo hanno ottenuto la qualifica di piloti e gli altri di passeggeri. Tra i primi ci sono appunto Isabel e Chiara, "Sono molto contenta: - racconta Ciobanu - all'inizio pensavo di non passare il test: ora ho l'ansia di guidare per la prima volta. I miei genitori sono molto felici". Stessa sensazione per il papà e la mamma di Chiara anche se quest'ultima, come confessa la 16enne, "è un po' diffidente perché non ho mai volato".

"Si possono creare - ha commentato l'assessore Carlotta Salerno - scintille che aprono orizzonti nuovi: ci permettono di guardare ad una prospettiva più ampia, che fa capire ai nostri ragazzi che devono guardare lontano".