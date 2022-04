Scritte contro 'Putin + company' lungo la Dora: “Siete dei killer, andate all'inferno”

La cronaca recente, segnata dalla guerra scatenata a causa dell'attacco della Russia all'Ucraina, non risparmia nemmeno Torino: lungo la Dora, infatti, sono apparse alcune scritte contro il presidente dello stato aggressore Vladimir Putin e i suoi alleati.

"Siete dei killer, andate all'inferno"

La frase “Putin + company siete dei killer, andate all'inferno” è stata impressa in inglese, in tedesco e in francese su tre stuoli posizionati sulla sponda opposta rispetto al Campus Einaudi dell'Università di Torino, all'altezza di corso Verona. L'azione non è stata rivendicata.