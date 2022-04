Tragedia della solitudine a Moncalieri, anziana trovata morta dopo un mese

La triste scoperta è stata fatta nella mattina di oggi, venerdì 1° aprile, dai carabinieri di Moncalieri: una donna di circa 70 anni è stata trovata morta nella camera di un residence in strada Carignano.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, tanto da far pensare che si trovasse lì da almeno un mese. I Vigili del fuoco, chiamati dai gestori, hanno aperto la porta e trovato il cadavere, con il medico legale che poi ha confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Adesso i carabinieri stanno indagando per capire se qualche familiare avesse cercata l'anziana in quest'ultimo periodo o se ci fosse una denuncia di scomparsa a suo nome.