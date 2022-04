Settimo Torinese fa rombare i motori: Araldo e Boero vincono la 48esima edizione del Rally team 971 [FOTO]

Motori rombanti, applausi ed entusiasmo per l'edizione 2022 del Rally Team 971 a Settimo Torinese. Una competizione arrivata alla sua 48esima edizione e che ha riportato gli appassionati sulle strade per osservare i bolidi confrontarsi in una sfida di abilità e regolarità. Una gara con partenza e arrivo in piazza Freidano, organizzata da Rt motorevent.



A conquistare la vittoria è stato l'equipaggio composto da Jacopo Araldo e Lorena Boero, centrando per la terza volta il successo nella manifestazione. Una gara viva e interessante dove non sono mancati i colpi di scena, vissuta sul duello intenso fra Araldo e Stefano Giorgioni apparso particolarmente in forma specie nelle fasi iniziali in equipaggio con Federico Boglietti.



Una prova che ha registrato il secondo tempo per Loris Ronzano e Gloria Andreis in gara sulla Skoda mentre Giorgioni e Boglietti, anche loro sulla Skoda Fabia, hanno chiuso questo primo impegno con 5 secondi di ritardo.

Il primo colpo di scena nel trasferimento verso la seconda prova dove Ronzano era vittima di un incidente e doveva abbandonare. Da quel momento si accendeva il duello fra Araldo e Giorgioni che vedeva quest’ultimo vincere la seconda prova a Moransengo e avvicinare l’avversario che su questo parziale era vittima di un “lungo”. La sfida si faceva interessante tanto che a Robella, terza prova , i due contendenti facevano segnare lo stesso riscontro cronometrico. La seconda parte di gara vedeva Araldo più incisivo vincere nuovamente ad Albugnano e ripetersi a Moransengo per chiudere con il successo anche sull’ultimo tratto cronometrato di Robella dove abbassava il tempo del primo passaggio di quasi quattro secondi. Alle spalle di Araldo e Giorgioni nella classifica assoluta un’altra Skoda Fabia, quella di Massimo Marasso e Luca Pieri i quali grazie ad una gara molto precisa hanno recitato costantemente il ruolo di terza forza in campo chiudendo meritatamente sul podio. Quarto posto assoluto e prestazione impeccabile anche per Mario Trolese e Emilio Martinotti anche loro sulla berlinetta Ceca. In quinta posizione il rientrante Andrea Sala insieme a Stefano Mazzetto anche loro sulla Fabia R5 i quali nel finale riescono a contenere gli attacchi di Marco Luison e Martina Bertelegni autori di una seconda parte di gara particolarmente frizzante culminata con il terzo tempo assoluto sulla prova di Moransengo. Gianluca Verna e Fabio Ceschino interrompono l’egemonia Skoda portando la loro Peugeot 208 al settimo posto assoluto davanti alla Skoda di Stefano Monchietto e Alice Binello i quali approfittano del ritiro di Vedelago avvenuto prima di affrontare l’ultima prova per guadagnare una posizione in classifica. Nella top ten assoluta finale troviamo Cristian Milano e Nicolò Cottellero a completare una egemonia del marchio Skoda particolarmente marcata dove il canavesano piazza la sua vettura al nono posto assoluto. Entrano meritatamente nei dieci della classifica finale anche Armando Vola e Daniele Araspi a bordo della Peugeot 208 Rally 4. Fra i protagonisti sfortunati Angelo Morino e Alessandro Marsero partiti molto bene ma costretti allo stop a causa del cedimento del motore sulla loro Polo R5. Nel Rally Storico giunto alla sua 14° edizione successo limpido per la Porsche dei campioni italiani in carica Marco Bertinotti e Andrea Rondi. L’equipaggio biellese ha preceduto Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio anche loro su una Porsche mentre in terza posizione hanno concluso Paolo Pastrone e Mara Miretti a bordo di una Ford Sierra Cosworth. Nella Regolarità successo per Roberto Rossetta e Stefano Delucchi su Lancia Fulvia davanti alla Peugeot 205 di De Faveri e Blotto e la Lancia Delta di Becchia e Xhakoni.