Detenuto di origine marocchina tenta di strangolare un agente nel carcere di Ivrea

Un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Ivrea è stato aggredito, nel reparto isolamento, da un detenuto di origini marocchine. L'uomo, un assistente capo, è stato preso per il collo dal detenuto che ha tentato di strangolarlo. A darne notizia Mattia Frau, coordinatore nazionale del Sarap (Sindacato Autonomo Ruolo Agenti Penitenziaria).

"Solo grazie all'intervento tempestivo di un sovrintendente, anche lui coinvolto nell'aggressione, e di altri colleghi, si sono evitati danni peggiori - spiega Frau - Come già ribadito diverse volte, chiediamo ai vertici dell'amministrazione e al Ministero della Giustizia di considerare urgentemente la possibilità di equipaggiare il personale con strumenti di difesa come il taser, idonei a contrastare possibili atti lesivi che mettono a rischio l'incolumità degli agenti".

"Su quanto accaduto presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Cartabia non solo per denunciare l’ennesima violenza alle nostre forze dell’ordine, ma per sottolineare l’importanza di equipaggiare anche gli agenti di polizia penitenzia di strumenti di difesa, come il Taser, come più volte richiesto dal Sindacato Autonomo Ruolo Agenti Penitenziaria (S.A.R.A.P.)". Così il deputato piemontese della Lega Alessandro Giglio Vigna.