Erano l'incubo di chi prelevava al bancomat o usava il bus: 13 custodie cautelari per la banda dei borseggiatori

Due anni di indagine, dal 2019 al 2021, per far scattare la trappola attorno alla banda dei borseggiatori che era diventata l'incubo di chi usava i mezzi pubblici o prelevava al bancomat , in città.

Indagini nate per contrastare il fenomeno dei furti a bordo dei mezzi di trasporto pubblico urbano, e per questo denominate Linea sicura, durante le quali gli agenti specializzati del ROS hanno visionato oltre 100 ore di immagini video catturate dalle telecamere di sorveglianza degli autobus che hanno consentito di analizzare circa 70 casi di borseggio e di individuare una trentina soggetti di nazionalità italiana, rumena e marocchina, in parte già noti alle forze di polizia per condanne in reati analoghi.