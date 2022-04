Mercato azionario: ecco i titoli green da monitorare secondo gli esperti

Il successo dei titoli green è ormai sotto gli occhi di tutti: è in crescita il numero dei traders che investe le proprie risorse finanziarie sulle azioni di società che adottano quali fonti di produzione energie rinnovabili (come ad esempio quella eolica, solare, biomasse, idroelettrica).

Un trend positivo dovuto al fatto che negli ultimi anni è aumentato l’interesse della popolazione mondiale rispetto al problema del cambiamento climatico e dei relativi disastri ambientali che stanno imperversando il nostro pianeta. Una preoccupazione che ha portato gran parte dell’economia mondiale a decidere di intraprendere una direzione più sostenibile, con l’obiettivo di conciliare le esigenze della società con il rispetto dell’ambiente.

Sono quindi molteplici le multinazionali che hanno deciso di far parte della Green Economy, motivo per il quale le azioni green rappresentano oggi un’opportunità di investimento molto interessante.

Come investire in azioni green

Il trading è un’attività che implica del rischio per il proprio capitale investito. Per questo, è fondamentale scegliere con consapevolezza le azioni sulle quali investire. A tal fine, è utile affidarsi a portali online specializzati nel settore, come ad esempio It.insider24.net, dove esperti si occupano di confrontare i titoli presenti sul mercato, individuando quelli più interessanti del momento e aiutano gli utenti a scegliere i broker migliori a cui affidarsi

Infatti, le piattaforme di trading online, come ad esempio eToro, rappresentano uno strumento utile per investire in titoli green. Sono ideali soprattutto per chi è alle prime armi in quanto alcune di esse consentono di testare le proprie capacità e conoscenze mediante l’utilizzo di un conto demo dove poter depositare del denaro virtuale.

Anche qui, esistono diverse piattaforme tra le quali scegliere. Per trovare quella più adatta alle proprie esigenze, si consiglia di consultare le guide dei siti online specializzati nel settore.

Le azioni green più interessanti secondo gli esperti

Attualmente, tra le migliori azioni green gli esperti segnalano Enphase Energy, società americana che realizza ed offre soluzioni solari fotovoltaiche per la casa. Anche in questo caso, le condizioni favorevoli del settore di riferimento, insieme alla crescita dello stoccaggio, porteranno il titolo a raggiungere circa l’83% dei ricavi nel 2022.

Un’altra società che merita una menzione particolare è NextEra Energy, il più grande player del mondo per quanto riguarda l’erogazione di servizi elettrici. Si prevede una crescita esponenziale del titolo nel prossimo futuro, grazie all’efficiente modello di business adottato dalla società, ai recenti investimenti federali del governo americano ed alle opportunità che stanno riguardando il settore dell’idrogeno.

Un’azienda a cui prestare attenzione è la Ormat Technologies, leader nel settore geotermico rinnovabile ed alternativo. Le azioni presentano una buona prospettiva di crescita, grazie anche al fatto che la società detiene molta liquidità che potrà investire prossimamente per ampliare la sua presenza a livello internazionale.

Un occhio di riguardo va mostrato anche per le società americane SunRun e Sunnova Energy, venditrici e fornitrici di sistemi solari ed energetici residenziali. Grazie alle misure favorevoli di politica amministrativa introdotte da Biden, è prevista una crescita delle vendite e l’acquisizione di nuovi clienti importanti che consentiranno alle azioni di avere un rialzo importante.

Infine, è opportuno citare Enel, la principale società italiana fornitrice di energia elettrica e gas con azioni che risultano in continua crescita dal 2012 grazie al modello di business vincente.

Ad oggi, quindi, le possibilità di investimento in azioni green sono molteplici. Per scegliere su quale puntare basta studiare la società a cui si è interessati e analizzare l’andamento dei relativi titoli. In questo modo si potrà portare avanti una strategia efficace e potenzialmente redditizia.