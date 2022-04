Moncalieri lancia due cantieri di lavoro per 10 persone over 58. I requisiti per candidarsi

Moncalieri lancia due cantieri di lavoro per 10 persone over 58

Per chi è in cerca di occupazione e non è più in verdissima età è un'opportunità da non sprecare. La Città di Moncalieri promuove due progetti di Cantiere di lavoro over 58 denominati "Decoro ambientale" e "Relazioni sociali" della durata di 260 giornate lavorative, nell'arco di un anno, con 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate, con un'indennità giornaliera corrisposta ai beneficiari pari a Euro 25,12. Manutenzione aree verdi e servizi per anziani I progetti sono rivolti rispettivamente a 8 disoccupati nell'ambito della manutenzione delle aree verdi e beni pubblici e a 2 disoccupati nell'ambito dei servizi per anziani, con riferimento agli ospiti della struttura comunale di 'Casa Vitrotti'. I progetti avranno inizio il prossimo 20 giugno.

I beneficiari del progetto "Decoro ambientale" verranno impiegati in lavori di manutenzione quali ad esempio la pulizia di piccoli giardini pubblici, aiuole e in generale delle aree verdi, ripristino di recinzioni, decorazioni di interni, verniciatura cancellate ecc., mentre quelli del progetto "Relazioni sociali" nella realizzazione di attività di socializzazione sia ludiche sia aggregative per anziani con una particolare attenzione al tema della transizione digitale.

I requisiti per accedere

L'individuazione degli 8 partecipanti al Cantiere "Decoro ambientale" sarà fatta in parte, per 6 persone, tramite selezione pubblica della Città di Moncalieri, per le altre 2 persone, tramite chiamata nominativa; per i 2 partecipanti al Cantiere "Relazioni sociali" l'individuazione avverrà solo tramite selezione pubblica della Città di Moncalieri, entrambi secondo le modalità e i requisiti specificati successivamente nel presente avviso.

Le 2 persone chiamate nominativamente saranno segnalate alla Città di Moncalieri dai Servizi socio assistenziali nell'ambito delle attività di Servizi Integrati individuate tra quelle appartenenti a nuclei famigliari in particolare stato di bisogno.

Come presentare domanda