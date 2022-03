Eurovision, il villaggio al Valentino. Carretta sogna: “Torino deve rivivere l’orgoglio delle Olimpiadi del 2006” (VIDEO)

I grandi eventi come vetrina per Torino nel mondo ma anche come traino per tutta la città. Si spiega così la volontà di realizzare al Parco del Valentino l’eurovillage, il villaggio che verrà allestito durante l’Eurovision Song Contest.

Eurovillage al Valentino, le ragioni della scelta

Una scelta motivata così da Mimmo Carretta, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Torino: “Secondo noi per Eurovision è necessario, cosi come per altri eventi, costruire una storia che si sviluppi lungo tutta la città. Non può essere coinvolto solo il palazzetto”. Da qui l’ambizione di far respirare a tutto il capoluogo piemontese un clima di festa e di calore. Sensazioni che riportano l’assessore al lontano 2006: “Torino deve sentire quell’emozione e quell’orgoglio assaporato durante le Olimpiadi del 2006: investire e coinvolgere tutta la città è uno dei nostri principali obiettivi”.

Torino capitale del tennis

La stessa filosofia viene non a caso applicata con le Atp Finals che, sebbene siano destinate a ritornare al Pala Alpitour solo il prossimo autunno, hanno fatto da traino ad altri eventi collaterali legati al tennis: “Atp è il momento conclusivo di un discorso, di una narrazione che vogliamo costruire con la Città. Significa coinvolgere le scuole, stimolare gli atleti: vogliamo far si che Torino dimostri di essere capitale mondiale del tennis”. Non c’è solo Atp, "ma tutto un patrimonio che dobbiamo sostenere: abbiamo energie pazzesche che vogliamo accompagnare in tutti i modi” ha precisato Carretta.

Le auto di Formula Uno dal 7 all’11 settembre

E se musica e sport animeranno Torino, in autunno la città si appresta a sentir risuonare il rombo dei motori delle auto di Formula Uno: dal 7 all’11 settembre, infatti, il Motorsport arriverà all’ombra della Mole grazie all’AutoLook Week, come confermato a denti stretti dallo stesso assessore: “Le macchina di Formula Uno a Torino? Magari…”.