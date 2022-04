"Un uovo di Pasqua per un sorriso": Borgo Vittoria si mobilita per i bimbi del Regina Margherita

Un uovo di Pasqua per un bimbo ricoverato al Regina Margherita, per un "nonno" ospite di una Rsa. Il cuore grande dei residenti e dei commercianti di Borgo Vittoria, che anche quest'anno hanno deciso di replicare la raccolta di uova di Pasqua da consegnare a chi ne ha bisogno.

A chi, in un momento di festa, ha bisogno di un sorriso. "Le associazioni a cui devolvere le uova ricevute, le individueremo insieme in base a quante ne perverranno, con la certezza che arriveranno a destinazione" scrivono sul gruppo "Io compro in Borgo Vittoria".

"Non so come andrà quest'anno, ma in ogni caso sarà un successo, perché il vostro cuore, la vostra sensibilità e la voglia di condivisione e solidarietà vi caratterizzano. Vi aspetto tutti" è il messaggio lanciato da Carmela Ventra.