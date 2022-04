Lo Russo tra Eurovision e dehors: "Uffici al lavoro per risolvere il problema eventi"

I 180 eventi collaterali a Eurovision a rischio , ma anche i dehors gratuiti. Il sindaco Stefano Lo Russo ha sul tavolo parecchi dossier d'attualità. " Stiamo lavorando alacremente perché Eurovision possa essere condiviso da tutta la città - dice il primo cittadino - Sia con i concerti nei locali che per gli eventi al Valentino. I nostri uffici sono al lavoro per trovare una soluzione e sono fiducioso che si possa trovare una soluzione ".

Sul possibile prolungamento dei dehors gratuiti, come richiesto anche dal centrodestra, Lo Russo sottolinea: "L'abolizione della tassa per occupazione di luogo pubblico per i dehors sono stati ristorati con i contributi governativi. È un gettito, però, che il Comune non può permettersi di perdere senza un contributo che arrivi dal governo o dalla Regione stessa. Di certo non c'è una volontà punitiva da parte dell'amministrazione in questo senso".