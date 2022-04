Badante di Ivrea rischia di morire assiderata sul monte Zerbion

E' rimasta bloccata a causa dell'attrezzatura inadatta la romena di 44 anni trovata in condizioni di ipotermia grave lungo un sentiero che scende dal Monte Zerbion.

Badante a Ivrea, era partita domenica pomeriggio dal Canavese per svolgere un'escursione che già aveva affrontato in passato ma in condizioni estive. Almeno sino a quando è stata portata all'ospedale di Losanna non ha ripreso conoscenza, pur presentando segnali vitali. Vestita con abbigliamento leggero e scarpe da trekking, è riuscita ad arrivare in vetta ma lungo la discesa è rimasta bloccata sul sentiero innevato, all'altezza del Col Portola, a circa 2.400 metri.

"Se avesse avuto dei ramponcini sarebbe scesa agevolmente", hanno spiegato i soccorritori. Con il tramonto, domenica sera la donna ha iniziato ad avvertire il freddo e ha contattato il marito, che si trova in Romania. Gli ha inviato anche la propria posizione Gps, che poi è stata inoltrata ai soccorritori valdostani. E' stata individuata in breve tempo: era riversa lungo il sentiero e accanto a sé aveva una torcia, ancora accesa.