Incuria e maleducazione: come trasformare una buca in una discarica a Torino [VIDEO]

Bottiglie e cartacce, cestini della frutta e cartelli stradali. Ancora qualche giorno di incuria e la buca di corso Chieti, a due passi dal mercato, potrebbe essere tappata dall'immondizia.

E' così che un piccolo episodio di vita quotidiana in città diventa lo specchio di come il degrado attiri sempre altro degrado. La buca, presente ormai da tempo immemore, è segnalata da transenne che evitano che qualche passante ci cada dentro.

A oggi, comunque, inciampare nella buca sarebbe impossibile perché totalmente piena di rifiuti di ogni genere.

Quello che era un piccolo problema, risolvibile con il passaggio di una squadra tappabuche, richiede ora un doppio intervento: in primis un passaggio di Amiat per la pulizia della strada e in secondo luogo la copertura con del cemento del buco. I residenti e chiunque frequenti il mercato, chiedono a gran voce e sui social un intervento delle istituzioni, prima che la buca diventi una vera e propria discarica.