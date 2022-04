"Food Data Digestion" alla Libreria Bodoni: tre giorni di workshop su arte e intelligenza artificiale

Da mercoledì 20 a venerdì 22 aprile la Libreria Bodoni - Spazio B di Torino si trasformerà per tre giorni in uno spazio creativo e interattivo che accoglierà And we thought "Food Data Digestion", un progetto che coniuga arte e Intelligenza Artificiale prodotto e curato da Sineglossa e dall’artista Roberto Fassone che, grazie alla partecipazione del pubblico, collezionerà nuove esperienze che confluiranno in un diario d’artista.