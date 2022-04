'Fast and furious' lungo le vie di Nichelino: fugge all'alt dei carabinieri, bloccato poi a Vinovo

Una scena stile 'Fast and furious' è andata in scena nella notte a Nichelino, con i carabinieri ad inseguire un 28enne che non si era fermato all'alt in piazza Bengasi.

Il giovane, sapendo di essere ubriaco, non ha voluto fermarsi al momento del controllo dei carabinieri di Moncalieri, forzando il posto di blocco e dando il via ad un inseguimento che è proseguito lungo le vie di Nichelino per concludersi poi a Garino, frazione di Vinovo, quando i militari dell'Arma sono riusciti infine a bloccarlo, non senza resistenze da parte del 28enne.

Dal momento che aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore il limite consentito, è scattato il sequestro della sua Fiat 500, oltre al ritiro della patente e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.