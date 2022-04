Bruciano il bosco e alcune baite sopra Giaveno: i vigili del fuoco devono "inventarsi" scalatori

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti questa mattina intorno alle 7 in borgata Merlera a Giaveno per l’incendio di alcune baite e di una porzione di bosco.



Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose dall'impervia strada montana da percorrere per arrivare sul luogo delle fiamme. Sul posto la squadra 41 di Grugliasco, quelle volontarie di Almese con il modulo boschivo, di Rivoli con il modulo e di Borgone con autobotte e modulo. Sul posto anche gli AIB della Val Sangone.