Da Torino a Foggia, da Trieste a Matera: smantellata la rete dei ricambi falsi per auto e moto: 25 persone denunciate

Ricambi e accessori spacciati come fossero delle migliori marche e case automobilistiche, ma in realtà falsi. Sono 25 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Torino, con il sequestro di oltre 400mila prodotti, per un'operazione che dalla città della Mole si è allargata a Milano, Mantova, Teramo, Roma, Brindisi, Rimini, Trieste, Matera, Reggio Emilia, Bari, Foggia e Potenza.

Sigilli anche per 92 macchinari industriali, ma a essere tolti dal mercato sono stati in particolare componenti di carrozzeria per auto e moto come carene, parafanghi, coprimotori, coprisedili e spazzole tergi cristallo.

I ricambi e gli imballi erano prodotti da una vera e propria “industria del tarocco”, al cui interno plotter e stampanti erano in piena produzione: sono stati sequestrati circa 20.000 metri quadrati di carta per stampe in alta definizione, in quanto potenzialmente utilizzabili per la realizzazione di ulteriori illecite produzioni, da destinare anche alla grande distribuzione organizzata.

Le persone denunciate dovranno rispondere dei reati di produzione e detenzione di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in commercio.