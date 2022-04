Salone del Libro, 5 settimane al via: 1500 appuntamenti, grandi ospiti e una Casa della Pace per l'Ucraina [VIDEO]

A cinque settimane dalla nuova edizione del Salone del Libro di Torino, svelato il programma degli eventi che si svolgerà dal 19 al 23 maggio al Lingotto Fiere.

A presentarlo è stato il direttore Nicola Lagioia, giunto al suo penultimo anno alla regia del Salto22: “Che fare? Diceva Tolstoj e ce lo chiediamo anche oggi. Ci sono molte risposte. Fare libri ecco, una cosa che si può o deve fare”.

Oltre 1.500 appuntamenti che partiranno da mercoledì 18 maggio con la pre inaugurazione all’Auditorium RAI, “Selvatico Sacro” con i jazzisti Uri Cane e Paolo Fresi insieme a Mariangela Gualtieri.

Giovedì 19 doppia inaugurazione con la lectio di Amitav Ghosh sul cambiamento climatico e, in occasione del 30ennale della strage di Capaci, con Maria Falcone che parlerà agli studenti.

Ci sarà poi Joseph Stiglitz premio Nobel per l’economia, Jennifer Egan, premio Pulitzer e ancora i finalisti del premio Strega Eruopeo, tra cui lo scrittore russo dissidente Mikhail Shishkin. Ma tra gli ospiti anche Dacia Maraini, Jovanotti, Vittorio Sgarbi, Alberto Angela, Roberto Bolle e il grande ritorno di Zerocalcare.

Simbolicamente la seconda conferenza stampa è stata realizzata al Sermig, l’arsenale della Pace.

Sulla solidarietà e i temi legati alla guerra, il Salone ospiterà la Casa della Pace. Uno spazio fisico dove saranno ospitate iniziative umanitarie del popolo ucraino e una libreria tematica. A contorno, una serie di panel collaterali con ospiti e corrispondenti di guerra tra cui Francesca Mannocchi e Cecilia Sala.

Come annunciato tra le novità principali gli spazi più ampi, soprattutto quella esterna in cui si alterneranno eventi e iniziative e addirittura due campi da tennis in vista della ATP finals.

Attenzione al cambiamento climatico. Il Bosco degli Scrittori dove si parlerà di ecologia e ambiente, sarà allestito all’Oval con oltre mille Alberi e arbusti che saranno poi portati in un bosco vero e proprio.

Ancora all’esterno tre nuove sale mentre sul palco live saliranno tra gli altri Paolo Trincia e Nina Zilli.

Programma completo su: https://www.salonelibro.it/home/home-articolo/cuori-selvaggi-la-xxxiv-edizione-del-salone-internazionale-del-libro.html