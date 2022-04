Il caso Lea Schiavi: al Circolo della Stampa presentazione dell'ultima fatica letteraria di Massimo Novelli

L'appuntamento è martedì 19 aprile alle ore 18 al Circolo della Stampa, a Palazzo Ceriana Mayneri, in corso Stati Uniti 27 a Torino. Massimo Novelli, per anni storica firma de "La Repubblica" oggi nella redazione de "Il Fatto Quotidiano" presenta la sua ultima fatica letteraria: "Il caso Lea Schiavi".

Nel suo libro Novelli ripercorre la storia di Lea Schiavi, piemontese di Borgosesia, prima reporter di guerra donna a cadere sul fronte per mano della polizia fascista. La presentazione sarà anche l’occasione per ripercorrere il ruolo fondamentale svolto dalle donne nella lotta per la liberazione.

Con l’autore ne parleranno il presidente provinciale dell’Anpi Nino Boeti, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Stefano Tallia, la Segretaria dell’Ordine dei Giornalisti Maria Teresa Martinengo e la giornalista Stefanella Campana. A cura di Anpi Provinciale e Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

INGRESSO LIBERO. info.ordine@odgpiemonte.it