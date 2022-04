Da esperimento nato durante il lockdown a fenomeno social: Da casa con Laura Pompeo festeggia i due anni

Nato come esperimento, nei giorni difficili del primo lockdown, in breve tempo è diventato un fenomeno social facendo diventare la sua ideatrice la regina di facebook. La rubrica online #DaCasaCon di Laura Pompeo festeggia i due anni di attività.

Da novità ad appuntamento cult

Politica, assessore alla Cultura e al Turismo della Città di Moncalieri, archeologa ed esperta di valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Laura Pompeo ha ideato e avviato nella primavera 2020, all’inizio della pandemia, una serie di incontri in diretta Facebook con ospiti noti, nomi rappresentativi di ambiti diversi della società, invitati da casa... non a caso! Nel settembre 2021 e’ iniziata la nuova serie: nuova impostazione e nuovo calendario (un appuntamento a settimana: ogni mercoledì ore 19) che vede al centro i punti di svolta delle vite dei grandi ospiti.

Raccontare storie e personaggi

Laura Pompeo dichiara: “Mi piacciono molto le storie personali e sono sempre affascinata quando le persone riescono a esprimere il loro potenziale, o quando trasformano una “debolezza” in un punto di forza, o addirittura nel “segno distintivo” della loro vita. Ora, dopo la breve pausa estiva, #DaCasaCon ha lasciato alle spalle la pandemia - occasione del suo avvio e tema dei dibattiti - e dato nuova forma alla rubrica: e’ emersa l’ Importanza del racconto di momenti cruciali del percorso di personalità della nostra società".

La novità del 'punto di svolta'

Laura Pompeo racconta così la novità messa in campo per celebrare i due anni della sua rubrica social: "Mi entusiasma l’idea di mettere in luce il punto di svolta nella vita di ciascuno: quello che ha determinato il momento attuale, o il momento di massima espressione personale e professionale. Le conversazioni si agganciano sempre anche a fatti di attualità. Abbiamo aperto con il Professor Valentino CASTELLANI, già Sindaco di Torino e docente al Politecnico e poi è stato un lungo elenco di personaggi del mondo della politica, della cultura, dell'economia e dello spettacolo".

Quasi due milioni di visualizzazioni

La serie ha avuto immediatamente un grandissimo successo: il consistente coinvolgimento di pubblico (sinora quasi due milioni di visualizzazioni) ne ha decretato la prosecuzione oltre i mesi di clausura.

Gli appuntamenti hanno creato un’ importante occasione di identificazione legata all’esperienza comune, e sono stati uno strumento di condivisione e incoraggiamento.

Si è fatto incontrare a migliaia di amici - inizialmente confinati in casa - figure rappresentative di ambiti diversi, dal livello locale all’internazionale, “persone che, per vita e per mestiere, sono attenti osservatori e portatori di opinioni utili”, che potessero raccontare la propria esperienza in quel tempo surreale; e aiutare a guardare al futuro con spirito propositivo; si è creata un clima di partecipazione attiva tra ospiti e pubblico.

E così “Da casa con” è passata… di casa in casa, coinvolgendo migliaia di persone su Facebook, con una diretta di circa mezz’ora (fino a 4 puntate alla settimana, in alcuni periodi): è una conversazione “a cuore aperto”, in cui l’interlocutore, dalla propria abitazione, svela al pubblico anche il suo lato “meno noto”.

200 gli ospiti nel 'salotto virtuale' della Pompeo

Ad oggi, sono quasi 200 gli ospiti accolti nel salotto virtuale di Pompeo.

In questi ultimi mesi, poi, la rubrica e’ cresciuta ulteriormente diventando sempre più crossmediale: oltre a fb e YouTube, le conversazioni vengono trasmesse tre volte alla settimana su Radio Moncalieri (www.radio moncalieri.net) e verranno lanciati i podcast. Ed oggi, mercoledì 13 aprile, si festeggia con un ospite speciale, a sorpresa!

Da fenomeno social a libro protagonista al Salone

E’ fresco di stampa il libro che raccoglie le prime 40 conversazioni realizzate durante la quarantena: pubblicato dall’editore Pintore, sarà presentato sabato 21 maggio, alle ore 16,30 al Salone Internazionale del Libro di Torino, con l'attrice Sara D’Amario come presentatrice d'eccezione e le letture di Mario Zucca.