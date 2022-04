Piscina Pellerina, la Circoscrizione 4 è sicura: “Riaprirà nel 2023”

La piscina della Pellerina riaprirà nel 2023, la Circoscrizione 4 di Torino ne è sicura: l'impianto, in funzione per l'ultima volta durante la stagione estiva del 2018, è chiuso da ormai 4 anni e ancora in attesa di essere completamente ristrutturato attraverso un investimento di circa 1 milione di euro per il rifacimento della sala macchine, delle vasche, degli spogliatoi, dei servizi e del bar con l'inserimento di scivoli d'acqua e zone relax per adulti e bambini. Gli interventi verranno garantiti dalla S.S.D. Pellerina, società a cui è stato affidato in regime di convenzione.

La revisione del progetto iniziale

Il progetto iniziale, secondo quanto si apprende dall'ente decentrato, ha dovuto subire alcune integrazioni perché non rispetta la normativa vigente che certifica l'area come “esondabile”: “I lavori - ha dichiarato il presidente Alberto Re – si stanno scontrando anche con la situazione pandemica e del settore dell'edilizia in generale, caratterizzato da scarsità di materie prime e imprese per lo più impegnate su interventi rientranti nel cosiddetto bonus 110%. La nostra volontà e quella del concessionario è quella di riaprire al più presto e rivedere la piscina pienamente funzionante e completamente rinnovata nel 2023”.

Un impianto all'avanguardia

I lavori garantiranno di adeguare la struttura alle più moderne esigenze: “La Piscina Pellerina - ha aggiunto la coordinatrice allo sport Sonia Gagliano – è un luogo di sport e di socialità imprescindibile per il nostro territorio: il percorso è stato impegnativo e lungo ma ci permetterà di restituire quanto prima alla cittadinanza un impianto sportivo al passo con i tempi, sia in tema di sicurezza sia in relazione alle nuove tendenze di acquaticità, con un taglio più ricreativo delle vasche per grandi e piccini".