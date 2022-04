Settimo Torinese, torna il rito del Giovedì Santo con la lavanda dei piedi

Anche a Settimo Torinese si stanno celebrando i riti pasquali e nella giornata di ieri, Giovedì Santo, è stato il momento della lavanda dei piedi. Un gesto che si ripete ormai da secoli e che annuncia ormai l'imminenza della domenica in cui i credenti celebrano la Resurrezione di Gesù Cristo.



Un'ulteriore porzione di normalità recuperata, anche se tutte le persone che erano sedute sulla panca per la lavanda dei piedi ancora indossavano la mascherina, così come i religiosi.