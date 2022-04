“Un uovo per un sorriso”: da Borgo Vittoria oltre 800 donazioni per bimbi in ospedale e nonni nelle Rsa

È grande il cuore dei commercianti e residenti di Borgo Vittoria che anche quest’anno hanno pensato di portare un sorriso alle persone meno fortunate: ai bimbi ricoverati in ospedale, agli anziani nelle Rsa e ai disabili assistiti dalle cooperative del territorio.



Sono infatti più do 800 le uova di Pasqua donate grazie alla raccolta “Un uovo per un sorriso”, iniziativa promossa dal gruppo Facebook “Io compro in Borgo Vittoria”. La generosità e lo spirito di solidarietà delle persone ha permesso di far vivere un piccolo momento di festa anche a chi, per un motivo o per l’altro, si trova in una fase di difficoltà. Delle uova raccolte, 350 sono state consegnate all’ospedale Regina Margherita, per la gioia dei bambini e di quei genitori che si sono sentiti meno soli ad affrontare la battaglia contro la malattia.



Le restanti sono state invece consegnate al Maria Vittoria (20), Cooperativa La mansarda (6), Cooperativa La stradella (14),

Cooperativa il punto (40), Cooperativa Valdocco la vita nuova via tesso (18), Casa Serena (162), San Gaetano residenza anziani (40), La valle della Luna (20), Il senno di Orlando (20), Comunità del borgo (9), Gli amici dell'albero in gioco (11), CST Rosanna d'epoca (18), Spazi di vita (10), Cooperativa terra mia lo scoiattolo (12), Cooperativa Altalena (10), Cooperativa valdocco gruppo appartamento Cadora (6), Cooperativa la testarda A e B (20), Rsa la pineta (25).



"Eravamo partiti a rilento, ma poi non vi fermava più nessuno" afferma Carmela Ventra, promotrice dell'iniziativa. Tutto il Borgo si è messo all'opera: chi donando, chi dando una mano a procurare le scatole, chi a individuare gli enti a cui donare e chi invece si è prodigato per il trasporto delle uova. "Grazie a chi nel proprio piccolo ha voluto partecipare, grazie davvero per la comunità che dimostriamo di essere. Grazie per le tante attestazioni di stima e grazie al vostro grande entusiasmo. Voi tutti avete reso un gesto semplice, un grande evento, come lo avete definito voi stessi", conclude Ventra.