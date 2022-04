No Tav di nuovo in marcia, corteo per la pace (e contro l'alta velocità) da Bussoleno a San Didero

No Tav in marcia, corteo da Bussoleno a San Didero (foto tratta da notav.info)

Sono circa un migliaio i partecipanti al corteo No Tav partito dalla piazza del mercato di Bussoleno per raggiungere il presidio di San Didero, dove si trova il cantiere del nuovo autoporto. "Un unico grido contro le devastazioni e le guerre. Lottiamo insieme per il nostro futuro e la nostra libertà", hanno detto gli organizzatori.

Contro la Torino-Lione e la guerra

Tra gli striscioni quello dello spezzone 'Giovani No Tav', dove si sono ritrovati i collettivi studenteschi, che recita: 'Marciamo insieme per in nostro futuro. No Guerre. No Tav'. A un anno dallo sgombero del primo presidio di San Didero e dall'inizio dei lavori per la realizzazione dell'autoporto, I No Tav manifestano contro la Torino-Lione, ma anche per la pace "in contrapposizione alla guerra in Ucraina".

Rossotto dal carcere: "Continuate a lottare"

"Vi auguro una buona marcia, continuiamo a lottare contro la devastazione e non smettiamo mai di prendere parola nei dibatti sociali mettendoci di traverso laddove pensiamo sia necessario e non delegabile a chi ci governa in maniera criminale", ha scritto dal carcere Giorgio Rossetto, storico leader del centro sociale Askatasuna, dallo scorso 10 marzo recluso alle Vallette.

Nella lettera, resa nota dai No Tav poco prima della partenza del corteo, Rossetto afferma di "stare bene" e di essere contento che "la Valsusa si metta di nuovo in marcia prendendo nuovamente parola in questo momento storico così complesso".

Con i manifestanti cresciuti di numero lungo il percorso, il corteo No Tav si è poi concluso a San Didero con una battitura alle reti del cantiere del nuovo autoporto, mentre venivano scandito slogan contro la Torino-Lione e contro la guerra.