"Aspettando il 25 Aprile", Moncalieri coinvolge gli studenti e le scuole 'adottano' una lapide della città

Si avvicina la 77° Festa della Liberazione e il Comune di Moncalieri ha deciso di coinvolgere i ragazzi delle scuole della città, dalle elementari alle superiori, nel progetto “Aspettando il 25 aprile: la memoria batte nel cuore del futuro”.

Creare una memoria condivisa sui valori della Resistenza

L’obiettivo è quello di "recuperare le storie dei partigiani, cercando di costruire una memoria diffusa e condivisa per tramandare i valori della Resistenza a partire dall’azione e dall’impegno dei più giovani", come ha spiegato l'assessore Davide Guida. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con ANPI Moncalieri, Deina Torino, Filarmonica Moncalieri, Colpi di Scena, Associazione Alpini, Associazione Bersaglieri, Associazione nazionale Carabinieri, Moncalieri 365, Fondazione Dravelli, Protezione Civile Moncalieri.

Adottare un cippo o una lapide

In questo quadro sono stati organizzati nei giorni scorsi incontri e appuntamenti che hanno coinvolto 29 classi di Moncalieri e le scuole hanno potuto 'adottare' un cippo o una lapide della città, attivando una ricerca sulle storie dei partigiani caduti durante la Resistenza.

In questo modo, anche alcuni di questi ragazzi potranno prendere parte il 25 Aprile alla cerimonia che si svolgerà di fronte in piazza Vittorio Emanuele II, alla presenza del sindaco Paolo Montagna, presentando il lavoro svolto dalle scuole.