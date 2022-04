Sole, caldo e griglie accese: anche a Settimo Torinese la Pasquetta ha fatto rima con relax [FOTO]

Un sole e un clima caldo quasi insperati, viste le tradizioni "piovose" di questi periodi dell'anno: ecco la cornice all'interno della quale, anche a Settimo Torinese, si sono festeggiate le giornate di Pasqua e Pasquetta.

Una domenica e un lunedì in libertà, all'aperto dopo due anni di chiusure a causa del Covid, con la giornata di lunedì votata come vuole la tradizione alla grigliata in compagnia.

E così, sono state davvero tante le persone che si sono date appuntamento per un brindisi in luoghi come il Fornacino Club di via Reisera, oppure direttamente nelle aree verdi del Parco Fluviale del Po intitolato a Giovanni Ossola, ex Sindaco di Settimo Torinese.