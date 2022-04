Un ciliegio per ricordare Beppe Fenoglio al Parco del Valentino

Un ciliegio, albero tanto amato da Beppe Fenoglio, ricorderà l’autore de “Il partigiano Johnny” in occasione del 25 aprile e in occasione del centennale dalla sua nascita (1922-2022).

“Siamo molto contenti che l’ANPI di Torino abbia voluto dedicare a Beppe Fenoglio un momento così importante in questo Anniversario della Liberazione - spiega dal Centro Studi Beppe Fenoglio -. È per noi il segnale che Fenoglio non è uno scrittore solamente albese, ma che le sue parole, così attuali in questi giorni drammatici, sono un patrimonio di tutti. Questo ciliegio, che ci ricorda “Una questione privata”, ci dice in fondo che la memoria di Fenoglio è la questione privata di tanti fra noi”.

L’albero, già piantumato al Parco del Valentino di fianco a Torino Esposizioni, guardando la fontana dei 12 mesi sulla sinistra, sarà inaugurato sabato 23 aprile alle ore 11 con la partecipazione delle autorità. “Abbiamo deciso di collocarlo lì per creare un legame con la futura sede della Biblioteca Civica” spiega il presidente di Anpi Nicola Grosa, Augusto Montaruli. Con questa celebrazione, si apriranno le iniziative organizzate dalla Circoscrizione 8 in collaborazione con Anpi Nicola Grosa e le associazioni del territorio in occasione del 25 aprile.

“Ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato, cercato di realizzare un 25 aprile con molte realtà del territorio. Siamo felici della collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio e siamo molto contenti perché il tesseramento alla sezione sta andando bene, stiamo abbassando l’età media degli iscritti che era uno degli obiettivi che ci siamo dati. Ci auguriamo un 25 aprile di festa perché il giorno della Liberazione è un giorno di festa!”.

Tutto il programma della 8

Domenica 24 aprile alle ore 15.30 al Cimitero Monumentale, “E questo è il fiore”, passeggiata con Anpi seguendo il racconto resistenziale al Cimitero. Lunedì 25 aprile alle ore 10 a Cavoretto la Commemorazione istituzionale. Sempre il 25 alle ore 12.30 ci sarà il pranzo Resistente alla Casa del Quartiere di San Salvario. Martedì 26 aprile alle reo 19 si parte con il teatro al Baretti con “Sei tutto lo splendore”, reading di e con Manuela Marascio e a seguire “Il partigiano Johnny” di Giulio Chiesa. Giovedì 28 aprile alle 15 alla Casa del Quartiere sarà presentato “Il Progetto QrCode e Luigi Fabbris partigiano operaio”. Sabato 30 aprile alle ore 10 alla Biblioteca Civica Ginzburg, “Il tram cronaca di una giornata sotto le bombe”, inaugurazione della mostra sulla graphic novel di Roberto Albertini con la partecipazione del coro ASAI. Infine, il 5 maggio e il 10 alle ore 18 torna il reading teatrale di e con Manuela Marascio alla Biblioteca Ginzburg