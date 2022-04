Marco Abrate "Mr. Pink" alla Biennale di Venezia con l'opera "Rivelazione Digitale"

Mr. Pink, alias Marco Abrate, approda alla Biennale di Venezia 2022.

L’artista pinerolese, conosciuto a Torino soprattutto per i suoi lavori di arte urbana tinti di rosa, ha ricevuto il primo premio del concorso "Artefici del nostro tempo 2022" nella sezione di street art con l’opera “Rivelazione Digitale”.

“Aspetto questo giorno da tanto tempo- spiega il giovane artista in un video annuncio su instagram - gli anni del liceo sono stati pieni di difficoltà, ma lì ho capito che dalla difficoltà nasce la creatività”.

Mr. Pink, come è noto nell'ambiente artistico torinese, aveva di recente realizzato l'installazione "senza titolo" allestita in piazza Castello, pensando alla tragedia del conflitto ucraino. La sua carriera da street artist è cominciata con la gomma di un Tir tutta in rosa, allestita in piazza San Carlo in occasione di Artissima nel 2017. Ma anche di recente lo si ricorda per grande tenda rosa, dal titolo “Alla ricerca di un riparo”, dedicata al grande sacrificio di medici e infermieri che hanno combattuto un'altra guerra, quella al covid.

L’opera realizzata per la Biennale sarà esposta al padiglione Venezia, dal 22 aprile 17 novembre.