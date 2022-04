Unione Europea in Piemonte: online anche il sito web per far conoscere la Ue nella nostra regione

A maggio 2021 è nata la rete “L’Unione europea in Piemonte”, un servizio in sinergia tra le diverse reti di informazione sull’UE nella regione Piemonte, coordinato dalla rete Europe Direct e in particolare dalle sedi sul territorio presenti a Torino, Vercelli e Cuneo (centri di informazione europea rivolti a tutti i cittadini). Fra questi centri di informazione, legato al network Eurodesk, c’è anche lo sportello gestito da Vol.To, pensato per i più giovani.

A questa “rete di reti” in Piemonte partecipano poi, oltre a Europe Direct e ad Eurodesk: EEN Enterprise Europe Network (il servizio di informazione dedicato alle imprese); EURES (dedicato a chi cerca lavoro all’interno dell’UE); CDE Centro di Documentazione Europea (per chi ricerca le pubblicazioni sull’UE e le sue politiche); Eurydice (rete di informazione su politiche, struttura e organizzazione dei sistemi educativi europei); Euroguidance (servizio di informazione per gli operatori dell’orientamento e di informazione sulla mobilità internazionale per lo studio e formazione) e Creative Europe Desks (ufficio di informazione e consulenza sullo Strand MEDIA di Europa Creativa a sostegno dell’audiovisivo in Europa), con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale e delle Città di Torino, e il sostegno dei rappresentanti piemontesi del Comitato delle Regioni e del Comitato Economico e Sociale.