I Musei Reali si aprono al gioco digitale con la nuova app di gaming "MRT Play" [VIDEO]

Cosa fare per attrarre un pubblico sempre più digital e giovane? I Musei Reali hanno avuto un'idea. Una nuova app per smartphone che permette di giocare e di scoprire in maniera interattiva le opere della Galleria Sabauda.

"MRT Play - Alla conquista alla galleria sabauda" è realizzata dalla società Visivalab nell’ambito del bando SWITCH_Strategie e strumenti per la digital transformation nella cultura, Presta grande attenzione ai contenuti con una selezione delle opere più efficaci, quelle che per le caratteristiche o per la storia trasmettono più valori. Il gioco aiuta inoltre a orientarsi fisicamente oltre che culturalmente all'interno della Pinacoteca

I personaggi scelti infine sono significativi per i Musei sia nel passato che nel presente: dalla pittrice del '600 al ricercatore di oggi.

Quella ai Musei Reali è una delle prime applicazioni di gamification a stretto contatto con l’opera d’arte, l'idea è quella per il futuro di ampliare il gaming agli altri spazi museali.

Come funziona

Una volta scaricato il QRCode, si può scegliere se giocare in modalità individuale o insieme qualcuno. Si sceglie un personaggio tra storici o moderni utilizzando un nick name. Si parte quindi lungo dieci aree tematiche della Pinacoteca con altrettanti giochi declinati con le opere d’arte. Tramite giochi, quiz e domande tecniche si conquisteranno diverse bandierine fino a completare il percorso della Galleria.