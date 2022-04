Da Nichelino a Budapest per un tirocinio di sei mesi: occasione per studenti e disoccupati tra 18 e 35 anni

In un periodo in cui il lavoro è tornato ad essere una chimera per molti, complici prima la pandemia e adesso le conseguenze negative del conflitto in Ucraina, il Comune di Nichelino propone una occasione formativa importante per giovani, studenti e disoccupati piemontesi tra i 18 e i 35 anni: l'iniziativa del programma “Mobility for Food", consentirà per sei mesi di andare in Ungheria ed entrare in contatto con la realtà socio-culturale magiara ed aumentare così il bagaglio di conoscenze personali e professionali.

Progetto di Mobilità Transnazionale

L'iniziativa "Mood for Hungary" è inserita nel progetto di Mobilità Transnazionale promosso da Eri Educational, al quale la Città di Nichelino ha deciso subito di aderire. E' necessaria esperienza nel campo della Ristorazione e Panificazione, oltre alla conoscenza della lingua inglese. E' previsto un periodo di tirocinio in azienda, corso di lingua tecnico professionalizzante e grazie alle borse di studio spese di soggiorno e viaggio andata e ritorno sono finanziate al 100%, con una diaria mensile di 200 euro per i partecipanti.

Sabato 30 aprile scade il termine per la presentazione domande. Ulteriori dettagli al link https://eriedu.it/tirocinio-extracurriculare-estero/

Tolardo: "L'importanza di andare all'estero"

"Il viaggio e l’esperienza all’estero – spiegano il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche Giovanili Fiodor Verzola – consente ai nostri ragazzi di misurarsi con una realtà sociale e culturale diversa: questo significa crescere attraverso il confronto con se stessi e con gli altri. Ma l’opportunità offerta dal tirocinio non riguarda soltanto la sfera personale e formativa: include anche una maturazione lavorativa che, attraverso lo studio e la pratica di tecniche e competenze professionali, aumenta il bagaglio conoscitivo dei nostri ragazzi, perché possano entrare consapevoli nel mondo del lavoro".