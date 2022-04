Da Superga in bici fino a La Spezia per ricordare le vittime delle stragi nazifasciste: partirà il 4 maggio il viaggio di Giovanni Bloisi

Da Superga in bici fino a La Spezia per ricordare le vittime delle stragi nazifasciste

Giovanni Bloisi, il "ciclista della memoria" varesino è pronto a rimettersi in sella anche quest'anno per continuare a ricordare le vittime delle stragi nazifasciste in Italia. Bloisi pensionato di Varano Borghi classe 1954 toccherà quest'anno in particolare diverse località storiche del Piemonte e della Liguria e non vede l'ora di partire, il 4 maggio da Torino, data e luogo scelti non a caso.

"E' l'anniversario della tragedia di Superga - ricorda il ciclista della memoria - un fatto storico per tutta l'Italia che voglio ricordare". Con questo viaggio 2022, Bloisi torna un po' agli albori della sua attività di divulgatore della storia sulle due ruote: un viaggio lungo e impegnativo, come ai tempi pre Covid, che si concluderà il 17 maggio a La Spezia dopo aver macinato centinaia di chilometri in solitaria, dormito nella tenda dove capita e aver incontrato tanta gente.

"Scalerò il Turchino e dovrò fare un tratto del Col di Tenda a piedi, smontando la bicicletta per una frana - racconta Bloisi - l'obiettivo è sempre quello di fare memoria di coloro che hanno perso la vita per la libertà".

Di seguito il nuovo Viaggio della Memoria, tappa per tappa, che inizierà il 4 maggio e si concluderà il 17 maggio:

4 maggio. TORINO (PARTENZA: Piazza XVIII dicembre 1922) GRUGLIASCO / COLLEGNO (30 aprile 1945 - Eccidio a Grugliasco, partigiani e civili, per metà di Collegno - 68 vittime) CUMIANA KM 36

5 Maggio. CUMIANA (3 aprile 1944 - 51 civili) SALUZZO (deportazione ebrei, storia della Comunità Ebraica locale) KM 46

6 Maggio. SALUZZO (deportazione ebrei, storia della Comunità Ebraica locale) CERETTO / COSTIGLIOLE SALUZZO / BUSCA (Eccidio di Ceretto, frazione di Costigliole Saluzzo situata fra Costigliole e Busca -5 gennaio 1944 - Partigiani e civili - 27 vittime) DRONERO (2 gennaio 1944 - 8 vittime) CUNEO (Memoria di Duccio Galimberti + Eccidio di Cuneo, 26-27 novembre 1944, 9 civili) BORGO SAN DALMAZZO (Deportazione ebrei - 329 stranieri, 26 italiani) BOVES KM 62

7 Maggio. BOVES (Prima rappresaglia su nucleo abitato in Italia - 350 case distrutte - 24 vittime) LIMONE PIEMONTE TENDA (FRANCIA) KM 53

8 Maggio. TENDA (FRANCIA) AIROLE CASTELVITTORIO KM 65

9 Maggio. CASTELVITTORIO (3-5 dicembre 1944 - 21 vittime, civili e partigiani) LATTE (Comune di Ventimiglia) (11-28 marzo 1945 - 14 partigiani) ARMA DI TAGGIA KM 60

10 Maggio. ARMA DI TAGGIA TORRE PAPONI (Comune di Pietrabruna) (14-16 dicembre 1944 – 28 vittime, civili e partigiani) TESTICO (15 aprile 1945 – 27 vittime, civili e partigiani) KM 60

11 Maggio. TESTICO ALBENGA (Martiri della Foce - 59 vittime, civili e partigiani, tra il dicembre 1944 e il marzo 1945) SAVONA KM 60

12 Maggio. SAVONA (Storia fabbriche e Memoria deportazione) PASSO DEL TURCHINO SACRARIO TURCHINO (P.SSO FAIALLO) (Strage Turchino - 19 maggio 1944, 59 partigiani) MASONE KM 66

13 Maggio. MASONE (8 aprile 1944 - 13 partigiani) SACRARIO BENEDICTA (Comune di Bosio, Prov. Alessandria - 6-11 aprile 1944, 147 partigiani) CRAVASCO (Memoria eccidio di 17 partigiani, avvenuto il 23 marzo 1945 - Ricordo del partigiano Nicola Panevino) GENOVA (Storia Delasem e Memoria deportazione) KM 70

14 Maggio GENOVA PORTOFINO (Strage Spiaggia dell’Olivetta: 2 dicembre 1944, 22 partigiani) LAVAGNA SESTRI LEVANTE KM 65

15 Maggio SESTRI LEVANTE (Memoria Stragi di Libiola, Rio della Valletta, Villa Pino) AMEGLIA KM 63

16 Maggio. AMEGLIA (Punta Bianca: 26 marzo 1944, 15 militari statunitensi) SAN TERENZO MONTI (Comune di Fivizzano, Prov. MS - Stragi Linea Gotica - Borghi coinvolti: 17-19 agosto 1944 - Valla, Bardine, San Terenzo Monti, 159 vittime civili; 24-27 agosto 1944 - Vinca, 174 vittime civili) LA SPEZIA (Ricordo del Tribunale Militare di La Spezia che aprì i processi alle Stragi + Ex Caserma XXI Reggimento Fanteria) KM 57

17 Maggio. LA SPEZIA (Memoria del Molo Pagliari come luogo di passaggio, nel 43-45, per il Carcere di Marassi a Genova + Memoria emigrazione del dopoguerra, dei profughi ebrei sopravvissuti alla Shoah).