Occupazione, aprile porta oltre 24mila nuovi posti di lavoro: "tirano" turismo e ristorazione. Ma che fatica in un caso su due!

Poco più di 24mila nuovi posti di lavoro in Piemonte entro la fine del mese: si congeda con questa eredità, aprile 2022, nonostante le incertezze economiche e geopolitiche del periodo che non lasciano certamente tranquilli nella programmazione e negli investimenti imprenditoriali.



Lo dicono gli ultimi numeri di Excelsior-Unioncamere, che nello stesso periodo ne registrano 108.800 in tutto il Nord Ovest e 368mila in Italia. A livello regionale, si tratta di un risultato leggermente migliore rispetto ad aprile 2021, mentre da qui a giugno - su un totale di 83.820 nuovi contratti in ingresso sul mercato del lavor piemontese, il miglioramento rispetto al secondo trimestre 2021 è addirittura di 10.240 assunzioni.

Tirano i servizi: soprattutto turismo e ristorazione

Sono sempre i servizi a formare la fetta più consistente della domanda di lavoro con 16.380 entrate, il 68,1% del totale. L’industria prevede 7.680 entrate, segnando però un calo di 1.190 entrate rispetto ad aprile 2021. "Tirano" soprattutto i servizi alle persone (12.360 entrate previste), ma anche i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (12.100 entrate) e del commercio con 10.460 assunzioni (12,5% del totale).

Per una quota pari al 31,8% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni; percentuale che sale al 41,5 % per l’area commerciale e della vendita e scende al 23,4% per l’area amministrativa.

Il 74,1% delle entrate delle aziende piemontesi riguarderà lavoratori dipendenti, il 18,0% lavoratori somministrati, l’1,3% collaboratori e il 6,6% altri lavoratori non alle dipendenze.

Sei su dieci sono contratti a tempo determinato La domanda di lavoro è trainata dai contratti a tempo determinato con il 61% delle entrate programmate, seguiti da quelli a tempo indeterminato con il 27% dei casi e dai contratti di apprendistato con il 10%. Delle 24.060 entrate previste in Piemonte nel mese di aprile 2022 il 17% è costituito da laureati, il 29% da diplomati. In quasi un caso su due non si trova il candidato adatto

L'altra faccia della medaglia per l'occupazione piemontese è però rappresentata da un 45% di casi in cui le aziende dichiarano difficoltà a realizzare le entrate previste, dato in aumento di circa 2 punti rispetto al mese precedente e superiore alla media nazionale (40%). La mancanza di candidati è la motivazione prevalentemente segnalata dalle imprese (29%), seguita dall’inadeguata preparazione di chi si propone (13%).