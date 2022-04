Nichelino, un ricco programma di celebrazioni per il 25 Aprile. Nel nome di Filippo Taricco

In occasione delle celebrazioni del 77° anniversario della Liberazione, la Città di Nichelino ha in programma un nutrito calendario di eventi ed appuntamenti, che dureranno dal 25 aprile al 5 maggio.

Il corteo lungo le vie della città

Il primo incontro è fissato per le ore 10 di lunedì 25 aprile 2022, con il ritrovo al Centro d’Incontro “Nicola Grosa” (Via Galimberti, 3) e la deposizione della corona presso la sede ANPI. Seguirà (alle ore 10.20) la partenza del corteo con il seguente percorso: Via Galimberti, Via Torino, Via I Maggio, Via San Francesco d’Assisi.

Dopo la S. Messa nella Parrocchia SS. Trinità (Chiesa Antica), delle ore 11.00, proseguirà, dalle ore 11.45, da Piazza Di Vittorio, Via Torino, Via Vittorio Veneto, Giardini della Resistenza.

Alle ore 12 sono programmati gli interventi istituzionali e dell'ANPI di Nichelino, e le letture dei giovani partecipanti al “Treno della Memoria” e al progetto “La Memoria e il nostro tempo”. Infine, alle ore 14.30, il Gruppo Officine della Memoria accompagnerà i cittadini nel “Percorso della Memoria”.

Gli studenti e i "volti della Resistenza"

Per “I volti della Resistenza”, venerdì 29 aprile 2022 alle ore 9.30, gli studenti degli Istituti scolastici Erasmo da Rotterdam e J.C. Maxwell di Nichelino incontreranno Carlo Greppi che presenterà il libro Il buon tedesco. Alle ore 20.45, invece, alla Biblioteca “G. Arpino” (Via F. Turati 4/8) sarà aperto al pubblico l’incontro con Serena D’Angelo, coautrice del libro Partigiane (iniziativa inserita nel programma della “Festa del Libro e della Lettura 2022”).

Tolardo e Verzola a Berlino

Il 1° maggio vedrà il Sindaco Giampiero Tolardo e l'Assessore alle Politiche Giovanili Fiodor Verzola impegnati al Memoriale di Sachsenhausen di Berlino per partecipare, su invito dell'Ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca, alla cerimonia di disvelo della lapide commemorativa “Italiani a Sachsenhausen”.

Infine, due incontri pubblici al Centro d’Incontro “N. Grosa”: il primo fissato per martedì 2 maggio alle ore 21, con l’omaggio a Jean Moulin, capo della Resistenza francese arrestato dalla Gestapo nella città gemella di Caluire et Cuire. Il secondo, giovedì 5 maggio alle ore 21, con “Il Giuramento di Mauthausen”, in ricordo del giorno della liberazione dell’ultimo campo di concentramento di Mauthausen e in memoria di Quinto Osano, partigiano deportato e cittadino onorario nichelinese.

Celebrazioni nel ricordo di Filippo Taricco

In seguito alla recente scomparsa di Filippo Taricco, staffetta partigiana, la Città di Nichelino ha deciso di dedicare alla sua memoria il programma di questa Festa della Liberazione.