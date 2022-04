Si chiude la quarta edizione di Torino Wine week: "Un salone per tutti"

Si è chiusa la quarta edizione di Torino Wine Week: “È stata una settimana entusiasmante, che ci rende orgogliosi ma soprattutto grati, nei confronti di tutti gli attori che quest’anno hanno messo anima e cuore con noi, per la Torino Wine Week. Tanti i ristoranti e le osterie che hanno ospitato i nostri eventi, tra cui Trattoria dell’Amicizia, San Giors e Scalo+, spazi informali ed enoteche tra cui Combo, Barbiturici e Distilleria Quaglia che hanno incontrato nuovi produttori e alcuni dei più importanti chef della città, e non solo, che ci hanno regalato un programma di eventi ricchi di sperimentazione e giochi culinari, come la serata speciale che si è tenuta alla Limonaia Food&Culture con Urban Plattner. È stata l’edizione maggiormente partecipata come pubblico e come produttori, che continuano a credere in un Salone del vino che vuole raccontare e rappresentare tutto il Piemonte”, commenta Patrizio Anisio, organizzatore della manifestazione.

Più di 5000 presenze durante tutta la Torino Wine Week. Sold-out entrambe le giornate del Salone del vino, con la totalità dei biglietti venduti prima dell’apertura delle porte. Altissima la presenza di under 35 durante il Salone, dato che conferma l’appeal dell’evento su tutte le fasce d’età.

La possibilità di incontrare produttori rappresentativi di tutto il Piemonte, l’occasione di conoscere vignaioli provenienti da altre regioni d’Italia e l’opportunità di aprire lo sguardo vitivinicolo al panorama internazionale, rendono la manifestazione unica sul territorio.

Tanti gli eventi, le masterclass, e le degustazioni che hanno costellato il Salone del vino, a partire dalla nuova sezione conferences, che ha messo al centro le professioniste del settore food&wine fuori dalla vigna, spaziando dalla tutela della reputazione online e la protezione dei dati degli utenti, sino alla comunicazione delle cantine, passando per l’importanza della visibilità sui social media. Fra le presentazioni, anche i vini selezionati all’interno della guida Torino DOC, realizzata grazie alla collaborazione e alla valorizzazione della Camera di Commercio.

Un’edizione sentita e supportata grazie all’alto coinvolgimento del territorio: il numero di coloro che hanno lavorato e che ruotano intorno all’evento – fra organizzatori, associazioni, volontari, produttori e ristoratori - si attesta intorno alle 400 persone. Una ricaduta positiva, per il territorio di Torino e Piemonte.

Grande anche l’attenzione per i social media di Torino Wine Week, che quest’anno ha deciso di investire su giovani professionisti e professioniste che amano il vino, e lo raccontano con passione attraverso piattafrome digital. Più di 5 milioni infatti le persone raggiunte grazie al coinvolgimento di oltre 30 influencer, blogger e giornalisti amanti del vino e della città di Torino.

La valorizzazione delle filiere enogastronomiche dal produttore al consumatore è tra i focus dell’organizzazione, che vuole mettere al centro i produttori e il loro rapporto con il pubblico, ma non solo. Grande riscontro ha infatti avuto l’apertura del Salone del vino ai professionisti del mondo enogastronomico, con più di 300 partecipanti tra aziende, distributori e ristoranti che hanno colto l’occasione del Salone per incontrare nuove aziende e creare occasioni d’incontro.

I produttori presentati durante la settimana diffusa del vino e nell’ambito del Salone, sono stati e saranno inoltre protagonisti – insieme a tante altre etichette – di eventi targati Torino Wine Week che si svolgeranno durante tutto l’anno, a partire da fine maggio con VINI IN FIORE, ospiti di Flor Primavera presso i Giardini Reali di Torino. Torino Wine Week continua infatti la sua missione: quella di cresere e affermarsi come il più grande contenitore di eventi legati al vino a Torino, sviluppando nel corso di tutto l’anno la filosofia del bere bene e con consapevolezza.

Evento conclusivo di questa Torino Wine Week la grande serata finale “Super Heroes” il 25 aprile, una speciale cena negli spazi dell’Enoteca di Eataly Lingotto, la più grande della città: ospiti tre produttori vitivinicoli “eroici" in abbinamento alle tapas dell’Executive Chef Patrik Lisa.

Alla regia della settimana torinese del vino si confermano l’associazione KLUG, in collaborazione con Bonobo Events e Orticola Piemonte – tre realtà tra le più importanti del territorio, legate al mondo della valorizzazione del bere bene, consapevole e di qualità. L'evento, patrocinato dalla Città di Torino, è realizzato è realizzato con il supporto di Camera di commercio di Torino. Partner di Torino Wine Week sono la Città del Gusto Torino - Gambero Rosso, Go Wine, Fisar Torino, Eataly Torino, Torino DOC, e Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino.

Tutti gli eventi e gli appuntamenti si sono svolti nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale e sanificazione previste dalle disposizioni per la prevenzione del Covid.