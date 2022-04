Nichelino, anche la Polizia Municipale mobilitata con nuove telecamere per stanare i 'furbetti dei rifiuti'

L'impegno dei lavoratori coinvolti nel progetto Decoro Urbano e Responsabilità Collettiva ha consentito di migliorare notevolmente la situazione a Nichelino, ma il malcostume dell'abbandono dei rifiuti è difficile da sradicare del tutto. Per questo l'Amministrazione ha deciso di attivare un nucleo dedicato di polizia ambientale che, grazie all'ausilio di 8 telecamere di ultima generazione attive in centrale operativa, controlla, segnala, indaga e sanziona l’abbandono degli ingombranti.

"I rifiuti di grosse dimensioni dovrebbero essere portati e smaltiti all’eco centro in via Mentana, gratuitamente o telefonando al Covar che rilascia un codice da mettere su oggetto e lo fa ritirare dalla ditta al numero civico dell’utente, ma evidentemente questo ancora non basta", ha spiegato la vice sindaca Carmen Bonino. "Abbiamo sostituito le campane della plastica bruciate forse per noia da qualcuno, abbiamo aumentato i passaggi di svuotamento dei cestini e stiamo organizzando lo spazzamento misto (spazzatrice meccanica e operatore a terra che soffia e spinge cartacce e cicche, ndr) per contribuire a migliorare il decoro e la pulizia della città".

Ora serve una maggiore consapevolezza anche da parte di quella sacca di residenti o di incivili che porta a Nichelino grosse quantità di rifiuti da altre città, magari smaltendo quelli ingombranti di alcuni ditte o ristoranti. Ma da qualche settimana la Città adesso ha un aspetto più gradini nei giardini, nei viali alberati ed anche al parco del Boschetto. Perché adesso 'l'occhio lungo' delle telecamere della Polizia può andare a pizzicare più facilmente i furbetti.