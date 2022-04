Parco di Vittorio, Miano e Gruppi: “Chiediamo la riqualifica dei due bagni”

La Circoscrizione 8 non molla sulla riapertura dei bagni del Parco di Vittorio. Il presidente Massimiliano Miano e la coordinatrice Francesca Gruppi tornano a rivolgersi al Comune per una riqualifica attesa da tempo.

“Vogliamo che il Parco splenda di nuova bellezza e sia accessibile a tutti e tutte”, spiegano i due amministratori.

200mila euro investiti nella passata consiliatura

Nella passata consiliatura sono stati investiti 200mila euro di fondi statali PON METRO per l’unione e la riqualificazione di due aree gioco. Adesso arrivano quasi 390mila euro di fondi REACT EU per lavori che includono la riqualificazione del laghetto limitrofo al Centro di incontro: “un intervento richiesto da tempo dalla Circoscrizione” come aveva già dichiarato il Presidente della 8 Miano.

Riqualificazione della Fontana e dell’area giochi

Oltre al laghetto il progetto include anche la riqualificazione della Fontana e dell’area giochi del quadrante nord/ovest, insieme a all’inserimento di attrezzature per il fitness nell’area del rotelliere, la creazione di uno spazio di aggregazione giovanile dotato di percorsi e giochi, di arredi urbani e rastrelliere per bici e monopattini e la sostituzione di porzioni di asfalto con manto erboso e terra agraria. “Sono ansiosa di vedere il Parco risplendere di una nuova bellezza”, commenta Francesca Gruppi.

Entrambi, come annunciato in Consiglio, intendono però proseguire con le richieste al Comune per poter garantire l’accesso ai bagni a chi usufruirà del Parco nel periodo estivo.

Chiesto l'impegno della Città

“Chiediamo ufficialmente alla Città di includere in questa progettualità la riparazione dei due bagni di Viale Monti, da troppo tempo inutilizzabili, in modo da rendere il Parco davvero fruibile nella sua interezza per tutti e tutte - precisano Miano e Gruppi - L'impegno della Giunta è presentare nel mese di maggio la progettualità di riqualificazione integrale, attraverso una commissione aperta alla collettività”.