Grugliasco, una nuova fontana per la borgata Gerbido: giochi d'acqua dove una volta c'era solo un parcheggio

L’inaugurazione (alla presenza del sindaco uscente di Grugliasco, Roberto Montà e dell'assessore Raffaele Bianco) si è tenuta nella giornata di ieri, alla presentazione dell’intervento di riqualificazione degli spazi pubblici e della viabilità di Borgata Gerbido: la restituzione alla comunità di questo pezzo cittadino ha previsto la sistemazione della piazza esistente tra Via Don Borio e Via Moncalieri, prima utilizzata unicamente come parcheggio e ora valorizzata dalla posa ex novo della fontana a pavimento e dei giochi d’acqua, incorniciata da panchine e nuovi arredi e da una piccola area verde. I lavori di sistemazione, rifacimento e posa di nuove pavimentazioni sono stati eseguiti da Cevig srl che ha incaricato Forme d’Acqua della realizzazione ex novo della fontana.