Doppio incidente tra Nichelino e Vinovo, traffico in tilt e tre persone ferite

Due incidenti di qualche centinaia di metri hanno bloccato il traffico nella zona tra Nichelino e Vinovo, nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 aprile: a seguito dello scontro tra una moto da enduro ed una vettura (con il motocilista poi portato al Cto in codice giallo) si è verificato un grosso rallentamento nella zona di strada Debouché, nei pressi della rotatoria dell'ippodromo.

Poco più tardi, nei pressi dell'uscita via Scarrone, vicino a Mondojuve, si è verificato il sinistro più grave: il guidatore di una Qubo ha provato ad uscire dalla lunga fila che si era creata a seguito del primo incidente, ma proprio in quel momento è arrivato da dietro un altro mezzo, una Lancia Ypsilon, che lo ha tamponato.

Nell'urto, piuttosto violento, i due mezzi hanno finito la loro corsa contro lo spartitraffico ed entrambi sono stati portati al Cto in codice giallo, anche se inizialmente le loro condizioni sembravano ben più gravi. Ad essere stati affidati alle cure dei sanitari un 53enne e un ragazzo di 20 (quello che è stato tamponato).

Ma non è finita qui. Sul raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle” si registra traffico rallentato con code all’altezza del km 5,800 in direzione Caselle, a causa di un incidente avvenuto tra lo svincolo 2 per Borgaro e lo svincolo 3 (SS460). Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante. Per consentire la rimozione dei veicoli incidentati è temporaneamente attivo il restringimento della carreggiata con circolazione indirizzata sulla sola corsia di sorpasso.