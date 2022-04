Al Polifunzionale di Moncalieri nuovi appuntamenti del progetto 'Storie cucite a mano'

Al Polifunzionale Don P.G. Ferrero di Moncalieri prosegue la Primavera di Storie cucite a mano, progetto selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Oggi, sabato 30 aprile, dalle ore 9 alle 16 appuntamento con la formazione per adulti sul "Kamishibai" a cura di Artebambini Edizioni. Il kamishibai, teatro d’immagini di origine giapponese, offre la possibilità di proporre una serie di attività legate al racconto e alla realizzazione di sequenze illustrate. È un invito a raccontare e fare teatro, a scuola, a casa.

Sempre dal 30 aprile gli artisti di WASP (acronimo di “Writing and sketching projects”), crew nata nel 2007 che da anni sperimenta tecniche e stili diversi dal tipico binomio puppet/lettering del graffiti-writing alla ricerca di linguaggio personale, in collaborazione con Truly Design Studio, realtà torinese specializzata in arte urbana, illustrazione e grafica per progetti commerciali e artistici, realizzeranno sul pavimento del Polifunzionale un "Multi-playground", opera artistica con giochi dipinti e arte grafica. Lunedì 2 maggio dalle 17 le famiglie e tutti gli "abitanti" del Ferrero potranno lavorare con gli artisti per contribuire alla realizzazione dell'opera e rendere il Centro Polifunzionale ancora più bello.

Tutti i mercoledì dalle 17 alle 19 proseguono gli appuntamenti con i Community workers per confrontarsi sulla genitorialità, stare insieme, curare il giardino, prendersi cura anche di sé e potare le proprie proposte e competenze da condividere. Per i più piccoli, invece, va avanti "A(p)prendo il futuro" (martedì, giovedì e venerdì pomeriggio), spazio compiti e studio assistito, il percorso di Musical Theatre a cura dell’associazione Musikè (giovedì dalle 17 alle 19) e il Sabato Outdoor nel Parco Le Vallere, grazie alla collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.