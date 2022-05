Scontri del Primo Maggio, per la questura era 'violenza premeditata' quella degli antagonisti

Erano premeditati gli scontri con le forze dell'ordine avvenuti ieri a Torino in occasione del corteo del Primo Maggio: questa è l'opinione degli investigatori della Questura che stanno lavorando al caso.

L'impressione nasce dall'analisi del contenuto di alcuni post pubblicati su canali social di area antagonista prima della partenza del corteo da Piazza Vittorio.

Una prima notizia di reato sugli scontri avvenuti ieri durante il corteo del primo maggio è stata inoltrata in procura dalla Digos. Al momento non risultano denunce formali, ma gli investigatori hanno individuato almeno 150 persone di area antagonista e nei prossimi giorni, attraverso testimonianze e filmati, lavoreranno per accertare le eventuali e rispettive responsabilità. Le forze dell'ordine ieri hanno preso in consegna diversi bastoni del cui sequestro ora dovrà occuparsi l'autorità giudiziaria.

Intanto un militante del centro sociale Askatasuna sarebbe coinvolto nell'episodio del ferimento di un poliziotto: è quanto trapela da ambienti investigativi. Il ferito è un agente del reparto mobile che ha riportato la frattura di un dito con una prognosi di 35 giorni.