Chiusa temporaneamente la strada provinciale 170 di Massello

Per completare la gettata in calcestruzzo sulla Sp. 170 di Massello al Km 3+900, dove il 28 marzo si era verificato il crollo di un muro di sottoscarpa in pietrame, è prevista per oggi 3 maggio e domani 4 maggio dalle ore 13:30 alle 15:30 la chiusura al transito per tutte le categorie di veicoli, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml