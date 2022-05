Dalla cerimonia al Monumentale al Filadelfia aperto, da Superga alla Mole illuminata di granata: la Città ricorda il Grande Torino

Un ricordo che andrà avanti tutto il giorno, con le bandiere granata che sventoleranno sui balconi a testimoniare come l'affetto per gli Invincibili sia un amore senza tempo. Il 4 maggio è la data in cui si ricorda il Grande Torino, tanto che persino la Fifa l'ha ribattezzata Giornata Mondiale del gioco del Calcio, per onorare la memoria di una delle squadre che hanno fatto la storia di questo sport.

Alle ore 11, al Cimitero Monumentale (con ingresso da via Varano) sotto le volte dell’arcata 146 che ospita le lapidi con i nomi degli eroi granata, si celebra la commemorazione ufficiale del Grande Torino, organizzata dal Torino FC e dal Circolo Soci. Parteciperà il sindaco Stefano Lo Russo, con il padre spirituale granata Don Riccardo Robella che benedirà i sepolcri che verranno omaggiati con una corona. Presso il Monumento dedicato al Grande Torino in Ottava ampliazione, dalle ore 11 alle ore 13, sarà a disposizione del pubblico l’autore dell’opera, l’architetto Luciano Capellari, per raccontare la storia della realizzazione del monumento e i suoi significati nascosti.

Sempre in Quinta ampliazione arcata 146 (ingresso da via Varano 35) alle ore 14.30, l’evento culturale prodotto da AFC Torino Spa (la Società con socio unico il Comune che gestisce i cimiteri dal 2006), patrocinato dal Salone internazionale del libro di Torino e dal Circolo Soci Torino FC 1906 ,”Spoon River in Riva al Po”. Il laboratorio di scrittura creativa sulla memoria collettiva custodita nello storico cimitero, realizzato dallo scrittore Giuseppe Culicchia con i ragazzi del Liceo Umberto I, sulle note della violoncellista Lucia Clorinda Sacerdoni.

Allenamento a porte aperte al Filadelfia

Che oggi sia una giornata diversa dalle altre lo dimostra anche la scelta fatta dal Toro, che ha deciso una riapertura straordinaria del Filadelfia per assistere all'allenamento mattutino della squadra di Ivan Juric. A partire dalle 12.15 porte aperte per tutti, con la possibilità di ospitare fino ad un massimo di 2 mila persone nell'impianto che, nei tempi eroici, ha ospitato le gesta di capitan Valentino e compagni.

Da Superga alla Mole illuminata di granata

Nel pomeriggio, alle ore 17, il popolo granata si trasferirà idealmente tutto a Superga, dove torna la commemorazione completa (dopo i due anni di stop forzato causa pandemia e la scelta nel 2019 di far svolgere la cerimonia in Duomo, in occasione del 70esimo anniversario). Il Colle tornerà a colorarsi di granata e a popolarsi, con giovani ed anziani uniti in una staffetta del tifo e del ricordo in onore del Grande Torino. Alla basilica ci sarà la messa officiata da Don Robella, seguita alle 17, nell'orario del fatale schianto del 4 maggio 1949, dalla lettura dei 31 nomi delle vittime di fronte al cippo da parte del capitano granata. E c'è curiosità per capire se questa sarà l'ultima volta che il compito toccherà ad Andrea Belotti.

La sera, il simbolo della Città, la Mole Antonelliana, sarà illuminata di granata per rendere omaggio al Grande Torino e sarà così anche per i principali ponti della città, a testimoniare l'affetto dell'intera comunità per una delle squadre più forti di ogni epoca.