L'8 maggio la Reggia di Venaria chiusa al pubblico per ospitare il Red Carpet dell'Eurovision

Domenica la Reggia di Venaria chiusa al pubblico per ospitare il Red Carpet dell'Eurovision

Domenica 8 maggio la Reggia di Venaria, le mostre e i Giardini sono chiusi al pubblico per ospitare il Turquoise Carpet di Eurovision Song Contest, l'evento di apertura della manifestazione.

A partire dalle ore 12 dell’8 maggio viene inoltre chiuso l'ingresso del Ponte Verde al Parco della Mandria. Per accedervi, fino alle ore 12, è possibile parcheggiare solo in prossimità dell’ingresso, essendo vigente il divieto di sosta lungo il Viale Carlo Emanuele II per tutta la giornata dell’8 maggio.

L’accesso ciclo-pedonale più comodo per raggiungere il Castello della Mandria è quello dei Tre Cancelli – Via Scodeggio (circa 1,5 Km).

Dalle 11 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 il trenino della Reggia (58 posti) collegherà la zona di Prato Pascolo con Druento, dando priorità ai prenotati per cerimonie/servizi a Prato Pascolo e ai prenotati per visite al Castello della Mandria.