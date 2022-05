Parco del Valentino, modificato il regolamento per lo svolgimento di manifestazioni

Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una delibera con la quale viene modificato il Regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle manifestazioni, al parco del Valentino, che comportano occupazione di suolo pubblico.

La modifica, nello specifico, riguarda l’articolo 7 e guarda alla imminente apertura dell'Eurovillage. La nuova formulazione prevede che “Qualora sia ravvisato dalla Giunta Comunale l’interesse pubblico sotteso ad una manifestazione, che preveda una notevole affluenza di pubblico, potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, allo scopo di garantire un livello di servizio di approvvigionamento / somministrazione di prodotti alimentari adeguato al numero dei partecipanti".

In precedenza, il regolamento prevedeva esclusivamente lo svolgimento di attività di somministrazione di cibi e bevande, autorizzate in via permanente presso esercizi pubblici o manufatti dotati di permesso di costruire e di correlata concessione di occupazione di suolo pubblico.