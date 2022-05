Al via la rassegna "Libri-Amo" del progetto Artemide in memoria di Irene Bertello

Tutto pronto per la prima rassegna letteraria "Libri-amo" promossa dal Progetto IB Artemide, in collaborazione con l'Associazione Formazione & Salute.

Un’iniziativa patrocinata dalla Circoscrizione 8 e inserita nel programma del Salone del Libro OFF che dal 6 maggio si svolgerà tutti i venerdì alle ore 19 al Giardino di Artemide in via Biglieri 9/b.

Quattro incontri a ingresso libero: il 6 maggio, Gianni Reinaudo presenta “Quel sorriso chiamato amicizia”, Lazzaretti, 13 maggio Valeria Avalle presenta “Happy Place”, il 20 maggio Luca Novara presenta “Anonimi eroi”, Giovane Holden Edizioni, il 27 maggio (Aberto Giovannini Luca presenta “Dieci e venticinque”, Neos Edizioni.

Una rassegna che nasce con l’intento di fare cultura, ma anche di valorizzare piccoli spazi come il Giardino di Artemide.

Il progetto Artemide

Il progetto Artemide è nato dall’idea di Irene Bertello, studentessa di economia appassionata di moda, venuta tragicamente a mancare lo scorso 14 marzo soli 25 anni, in seguito a un incidente stradale a Oulx.

La sua eredità è stata raccolta da amici e parenti che hanno voluto ricordare la giovane diffondendo la cultura attraverso la donazione di una borsa di studio presso la Facoltà di Economia di Torino. "Stiamo cercando di coinvolgere anche lo IED e lo IAD visto la grande passione per la moda di Irene" spiega Nicoletta Sansone rappresentante del progetto.

Il progetto si basa sulla vendita/donazione di una collezione di magliette ecosostenibili creata dall'associazione ispirandosi al lavoro di Irene, il cui ricavato finanzierà la borsa di studio per giovani talenti. La borsa di studio partirà a novembre, ma il bando sarà annunciato a settembre.

Un'altra parte del progetto in memoria della giovane ha visto la sistemazione di un'area dismessa all'interno dell'oratorio patrocinio san Giuseppe in cui è cresciuta dove venerdì inizierà appunto la rassegna letteraria.