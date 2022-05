Ricami Urbani, il progetto da 15 milioni di euro che riqualifica il Villaggio Leumann a Collegno

È stato presentato all’Ecomuseo del Villaggio Leumann il progetto Ricami Urbani, con il quale i comuni di Borgaro, Grugliasco e Collegno hanno vinto con la regia della Città Metropolitana di Torino, il bando Pinqua, il Piano Nazionale sulla qualità dell'abitare promosso dal Governo.

Presenti i sindaci delle tre città e il vicesindaco di Città metropolitana Jacopo Suppo, il progetto è stato illustrato dall'arch. Paola Tessitore, dirigente del settore Urbanistica del comune di Collegno e coordinatrice del gruppo di lavoro, e dall'arch. Roberta Aime, capo sezione Fabbricati e l'arch. Valentina Rinarelli capo sezione Territorio del comune di Collegno.

Concentrato sulla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e all’incremento della qualità dell’abitare, Ricami Urbani ha ottenuto 15 milioni di finanziamento, così ripartiti secondo i diversi ambiti

- 3.300.000: Recupero edificio VIA OBERDAN n.24 nuovi alloggi di edilizia sociale e nuovi servizi collettivi al piano terra Emporio alimentare solidale

- 254.000: Recupero p.terra Edificio ex ETI Centro abilitativo «Dopo di noi» per soggetti con disturbo spettro autistico – alloggio e laboratori

- 240.000: SOTTO/SOPRA, volumi tra gli alberi Aule didattiche nel parco della Certosa connesse al polo universitario/ASL percorsi terapeutici della salute mentale

- 2.209.000: MOBILITÀ e SMART CITY Riqualificazione delle aree intermodalità connesse alla rigenerazione urbana

- 3.509.000: Riqualificazione del Villaggio Leumann.

Il Sindaco di Collegno Francesco Casciano ha sottolineato come sia stato un risultato straordinario reso possibile grazie alla capacità collaborativa dei nostri comuni e partners privati e del terzo settore che co-progettano con efficacia. Non ultimo, dalle alte professionalità che permettono di accedere ai fondi PNRR, straordinaria opportunità di ripresa e di sviluppo sostenibile e innovativo.

Il Villaggio Leumann è il luogo destinatario degli interventi più importanti: dalla manutenzione degli alloggi alla riqualificazione di alcuni edifici tra cui l’Ecomuseo la Biblioteca e la Stazionetta, passando per la sostituzione di tutte le staccionate del Villaggio. Una riqualificazione attesa da tempo con cui vogliamo riportare il decoro che si addice a quello che è un gioiello dello stile Liberty.

Ricami Urbani migliorerà la qualità della vita di tante persone anche e soprattutto integrandosi con la trasformazione epocale del prolungamento della metropolitana.