Borgo Filadelfia, gli scout di Madonna delle Rose chiedono aiuto: devono pagare una multa da 10mila euro

Un attimo di distrazione, di sfortuna, di circostanze negative. E da un incendio nei boschi di Foresto (in cui nessuno si è fatto male) è arrivata sul tavolo degli scout della Parrocchia di Madonna delle Rose - al confine tra Borgo Filadelfia e Santa Rita - una multa da diecimila euro. Da pagare entro due mesi. Cifra considerevole per chiunque. Una mazzata per chi, le attività con i ragazzi (e per i ragazzi) le svolge in maniera totalmente volontaria. Ecco perché il gruppo " Torino10 " ha deciso di chiedere aiuto alla comunità, pronti a rimboccarsi le maniche. " Ci rivolgiamo a tutti coloro con cui abbiamo “fatto strada” e anche a chi ha sempre creduto nei valori scout, attraverso gli occhi dei propri figli - scrivono i capi scout in un messaggio rivolto al quartiere e a chi frequenta la Parrocchia - . In febbraio alcuni ragazzi e ragazze del nostro reparto, durante l’uscita di squadriglia, hanno vissuto una brutta disavventura nei boschi di Foresto dove inavvertitamente si è sviluppato un incendio. Fortunatamente i ragazzi sono rimasti illesi perché hanno

Ecco perché, grandi e piccoli in divisa scout, si sono attivati per organizzare eventi per raccolta fondi. In particolare, per il fine settimana del 20-21-22 maggio: dalla “Presentazione di prodotti commerciali” alle cene di autofinanziamento. Eventi che occuperanno tutta l'ultima parte del mese, fino al 28 maggio. "Ciò che vorremmo condividere è un messaggio di speranza: nelle difficoltà non siamo soli, tutto ciò che abbiamo sempre testimoniato non siano solo parole, ma che l’esperienza scout - ora più che mai - sia una boccata d’aria pura per i bambini, ragazzi e capi di oggi, perché saranno i “futuri noi” di domani".