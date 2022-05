Inaugurati gli orti urbani di 'Nichelino Fertile'

"Finalmente - ha dichiarato Tolardo - un sogno a lungo coltivato diventa realtà. Nasce il complesso di 20000 mq di "Nichelino fertile": un grande laboratorio a cielo aperto di ecologia integrale ma soprattutto di relazioni umane e socialità basate sulla cura dell'ambiente. Oltre ai nuovi orti sociali, collettivi e urbani prendono vita l'apiario didattico e, a breve, il frutteto urbano. Un progetto rivolto in particolar modo alle scuole proprio per il suo valore educativo e di esempio di come le città possano integrare l'agricoltura e la tutela dell'ambiente naturale".

Nichelino città amica dell'ambiente