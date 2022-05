Prima pedonalizzazione per l’amministrazione Lo Russo: al via la sperimentazione in via Coazze

L’arrivo della bella stagione coincide, a Torino, con l’avvio delle prime pedonalizzazioni della Giunta Lo Russo. La prima a partire, già osteggiata dai cittadini, è quella di tra via Coazze, Almese e Saffi, nel cuore del quartiere Cit Turin.

La sperimentazione in via Coazze

A poco sono servite le oltre 400 firme raccolte da residenti contrari al progetto: dal 13 maggio al 13 giugno verrà infatti avviata una sperimentazione di un mese, avallata dalla Circoscrizione 3, per ampliare l’area verde e rendere pedonale la zona. A confermarlo è l’assessora alla Viabilità del Comune di Torino, Chiara Foglietta: “Non sarà definitiva, metteremo una segnaletica orizzontale e delimiteremo l’area con apposite fioriere. Verranno poi organizzate iniziative di carattere culturale e ricreativo”.

“Una volta terminato il progetto, ne valuteremo l’esito i cittadini e decideremo insieme se intraprendere o meno l’iter per renderla definitiva” ha concluso l’assessora.

Ambrogio: "Non serve sperimentare"

Scettica la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Paola Ambrogio: “Non credo alle sperimentazioni, gli esempi del passato non hanno funzionato e non hanno portato risultati”.

“Il motivo? La difficoltà a mettere in campo una pedonalizzazione seria: quando si sperimenta tanti interventi non vengono fatti. Non bastano due basi e un cartellone” ha raccontato Ambrogio. La richiesta della consigliera di Fdi? Ampliare il marciapiede di via Cialdini, senza perdere 15 posti auto in un’area già “penalizzata” dalla realizzazione della doppia ciclabile presente.

Di certo, per un mese, via Coazze verrà pedonalizzata.